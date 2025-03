"Mio fratello Denis ucciso due volte. Ma alla fine la verità ha prevalso"

"Giocare e vivere: mio fratello, voleva e amava questo. Ma è stato ucciso, due volte: in un modo barbaro prima. E poi infangando la sua immagine con voci diffamatorie, rivelatesi poi infondate, di un ipotetico suicidio, legato alla droga ed al calcio scommesse". Con queste parole Donata Bergamini, la sorella, ha raccontato l’altra sera, a un incontro pubblico svoltosi a Consandolo, la storia del fratello e la lunga vicenda giudiziaria.

"Mio fratello stava attraversando un momento felice. Aveva ottenuto soddisfazioni professionali, in campo, col raddoppio dello stipendio e il probabile trasferimento in una squadra di serie A. Mentre sotto l’aspetto sentimentale aveva intrecciato un rapporto con una ragazza che sarebbe poi stata la sua compagna per sempre".

Serata aperta con un filmato musicale a tema, organizzata in ricordo del numero 8 del Cosenza, originario di Boccaleone, dal locale "Comitato Genitori", Pro Loco e Consulta di frazione. Al centro dell’iniziativa il punto della situazione e la vicenda giudiziaria che ha portato, in primo grado, ad una sentenza di condanna a carico dell’ex fidanzata, Isabella Internò, in concorso con altri soggetti su cui sta indagando la procura. Nel prendere la parola l’avvocato Fabio Anselmo, legale della famiglia Bergamini, ha spiegato che "Denis è una vittima della giustizia, dello Stato. All’inizio non c’erano certezze di come sono poi andate le cose. Ma dopo tanti anni, e ad un passo alla volta, si è invece passati dal suicidio all’omicidio. Un traguardo incontrovertibile, importantissimo, incredibile all’inizio. Ma che invece, nonostante il buio dei silenzi, delle omertà, insabbiamenti, errori giudiziari e nelle indagini, ha portato a questo risultato. Ed ora siamo in attesa del processo di appello che si celebrerà forse entro l’anno".

Intanto il sindaco Andrea Baldini, incalzato su progetti in memoria di Denis, non si è tirato indietro. Anzi ha illustrato quanto già fatto: "L’intitolazione di una strada, dello stadio di Boccaleone, poi tornei e coinvolgimento delle scuole e dei giovani per raccontare chi era Denis". In chiusura un grazie è andato ai tifosi calabri, agli ex compagni di spogliatoio e a tutti coloro che han fondato e sempre sostenuto la causa dell’associazione "Verità per Denis".

Nando Magnani