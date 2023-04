"Mio fratello depresso? Non credo proprio"

ARGENTA

di Cristina Rufini

Si sono riviste in aula, ieri, dopo più di 33 anni. Si sono guardate a lungo Donata Bergamini e Isabella Internò. Donata non ha mai distolto gli occhi da Isabella, colei che è accusata di avere concorso a ucciderle il fratello, Denis Bergamini. Poi la Internò ha abbassato gli occhi. E’ iniziata così, in un clima teso, la terza udienza del processo per l’omicidio del calciatore, il 18 novembre 1989, processo che il 19 e 20 maggio prossimi, si svolgerà in Tribunale a Bologna, con la Corte di Assise di Cosenza in trasferta per ascoltare alcuni testi. Terza udienza in cui Donata si è dovuta di nuovo sedere al banco dei testimoni e rivivere gli anni di dolore e di battaglie dopo la morte del fratello. Ieri è stata la volta del controesame della difesa: il passaggio più difficile per Donata, lo sapeva. Ma come sottolinea il suo legale, l’avvocato Fabio Anselmo: "Donata ha retto bene e in queste tre udienze è stato fatto un passo in avanti verso la verità. Donata ha sopportato perfettamente alle pressioni". Pressioni che ieri certo non le sono mancate, con l’avvocato Antonio Pugliese, il quale assiste Internò, che in alcuni momenti è andato giù duro, tirando fuori vicende difficili da affrontare per Donata e probabilmente con davvero scarsa attinenza con l’omicidio di Denis, sul quale Donata è convita che "Isabella sapeva la verità su quanto accaduto a Denis – ha sottolineato - e sono sempre stata convinta che tutto fosse riconducibile all’aborto. Non solo. Che io sappia Denis non aveva mai lasciato il ritiro volontariamente, era molto ligio alle regole del calcio". L’avvocato Pugliese ha poi tirato fuori un presunto stato di depressione di Denis, chissà forse per trovare uno stimolo alla incredibile versione del suicidio. E lo ha fatto andando scavare nel passato della famiglia Bergamini, al suicidio di una zia, moltissimi anni prima. "Denis depresso? Ma va là" ha risposto Donata con sicurezza e quasi ironia. Ma l’avvocato Pugliese è andato oltre. Soffermandosi sulla presunta sieropositività all’Hiv di Bergamini. Donata senza scomporsi ha replicato fermamente "Non ne so assolutamente nulla – ha risposto – ma sono sicura che se lo fosse stato non avrebbe mai baciato mia figlia Alice come ha fatto quel 13 novembre del 1989". Cinque giorni prima di morire, cioè l’ultimo volta in cui Donata e tutta la sua famiglia lo hanno visto vivo. "È stato introdotto l’argomento dell’Hiv - ha commentato l’avvocato Pugliese a fine udienza - e questo secondo noi spiega alcune dinamiche dei fatti, poi bisognerà vedere l’interpretazione che darà la Corte". "Siamo dispiaciuti - ha controbattuto Anselmo - per un gioco fuori dalle righe sull’Hiv. Crediamo sia surreale come ricostruzione. La verità è emersa ed è già chiara".