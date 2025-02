"Mio padre fu trucidato ma non me lo dissero. Ora pace e perdono"

Maria Vassallo, 82 anni, figlia di Giuseppe, il carabiniere ucciso a Filo nel 1945 e ora premiato con la medaglia d’onore del presidente della Repubblica, cosa prova in questi istanti?

"Non posso spiegare quello che provo. L’emozione non ce l’ho solo oggi, ma la sento da quando Carmelo Perez mi ha spiegato la vicenda. Oggi, l’ultimo giorno, sono ancora più emozionata".

Quando suo padre morì era molto piccola. Ha qualche ricordo di lui?

"Mio padre purtroppo non l’ho mai conosciuto. L’unico ricordo è quello della sua morte, ma non sapevo come avvenne. L’ho scoperto solo molti anni dopo, grazie a Perez".

In famiglia non se ne parlava?

"Mia madre lo aveva detto a mio fratello, più anziano di me. Poi non so a chi potesse averlo raccontato. Io avevo due anni, come dicevo l’ho appreso solo di recente".

Cosa ha provato nell’apprendere il destino toccato a suo padre?

"È stata una brutta botta. Non me lo aspettavo. Sapevo che era morto in guerra, la mamma mi aveva accennato a qualcosa di misterioso intorno a quel fatto. Poi in casa non se ne è più parlato".

A oggi cosa sa della vicenda, anche in base a quanto emerso?

"Ora so che mio padre è stato trucidato. Sono cose che fanno male anche a distanza, soprattutto quando si è più coscienti. Non so se sia stata cattiveria o altro, non saprei dire di più".

A chi sente di essere grata in questo momento di riconoscimento tributato a suo padre?

"A tutti coloro che mi hanno aiutato, ringrazio per questo riconoscimento che mio padre meritava certamente".

Chi ha ucciso Giuseppe Vassallo è ancora senza nome. Cosa prova per il o i responsabili?

"In questo momento non so dire se provo o meno odio o altri sentimenti. Penso però che sia ora di smettere di fare guerre. È tempo di capire che i conflitti fanno male alla popolazione e alle famiglie. Ormai è giunto il momento della pace e del perdono".

f. m.