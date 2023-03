Mirabello capitale dei ciccioli: torna la sfida con i paioli fumanti

A Mirabello in Piazza Matteuzzi domenica ci si sfida a colpi di gusto e tradizione, in una gara tanto gustosa quanto singolare che riempirà di gioia le pance dei più golosi. Per il tredicesimo anno, infatti, Friz e Magna e poi il gruppo della Pro Loco di Terre del Reno, si organizza la sfida del ‘Mira-cicciolo-bello’ con tantissimi paiolisti che a colpi di mestolone rigirano sapientemente il contenuto dei paioli, e come maghi trasformando i vari scarti grassi del maiale in una vera leccornia. Questa gara del tradizionale cicciolo ferrarese è aperta a tutti i produttori a livello familiare e i ciccioli verranno giudicati dall’Academia judices salatii di Modena unitamente alla selezionata giuria popolare, che decreteranno il vincitore. Saranno presenti circa 80 paiolisti provenienti dalle 5 province di Ferrara, Modena, Reggio Emilia, Bologna, Mantova e per il ‘Miracicciolo bello’ verranno impiegati circa 32 quintali di lardo di maiale. Sarà anche presente un mercato agroalimentare, il mercatino del riuso e dell’ingegno e non può mancare lo stand gastronomico della Pro loco Terre del Reno. Per l’occasione verrà anche aperto il museo della civiltà contadina Rodolfo Luigi Sessa. La gara sarà dalle 9 alle 18 ma di certo, il cuore dell’evento sarà il pomeriggio anche se fin dalla mattina si potrà sbirciare qualche segreto nella preparazione dei ciccioli che differiranno per sapore e cottura.

Laura Guerra