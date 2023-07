"Mirabello, la scuola pronta entro Natale"

E’ forse l’opera più poderosa a cavallo dei due mandati del sindaco Roberto Lodi (nella foto). Stiamo parlando del polo scolastico di Mirabello, che ospiterà le sezioni della scuola d’infanzia e una palestra "molto moderna e innovativa" destinata anche agli alunni della scuola primaria. I lavori sono pronti a partire dopo la pausa estiva. Verso la fine di agosto. Ma facciamo un passo indietro. L’investimento – i cui fondi fanno parte del plafond dedicato alla ricostruzione post sisma – ammontano a oltre quattro milioni e mezzo di euro. Si tratta di un co-finanziamento a cui partecipa anche il Comune di Terre del Reno con fondi propri anche se, la parte più cospicua della cifra (oltre tre milioni e seicentomila euro) è stata messa a disposizione della Regione. Gli altri fondi derivano da un cofinanziamento assicurativo – per poco più di mezzo milione di euro – e da un cofinanziamento frutto di donazioni. A fare il punto sulle tempistiche dell’intervento è il primo cittadino, Roberto Lodi. "Dopo un confronto con i genitori – spiega il sindaco – abbiamo chiesto alla società che realizzerà l’intervento di venirci incontro sotto due punti di vista. Il primo è quello legato alle migliorie strutturali e il secondo è quello legato alle tempistiche dell’intervento. Devo dire che, in entrambi i casi, siamo stati ascoltati. L’area nella quale sorgerà il polo – prosegue Lodi – è già stata sfalciata ed è in fase di predisposizione il cantiere. Sono partiti i rilievi topografici e, dopo la pausa estiva, si entrerà nel vivo del cantiere". L’obiettivo del sindaco è quello di "consegnare la scuola a Natale 2024. Sarebbe un bellissimo regalo per la comunità e per i bambini".