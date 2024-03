‘Mirage 5’, identità e movimento. Prove aperte a Wunderkammer

Stasera alle 21 si terrà a Wunderkammer (via Darsena 57) la prova aperta della performance ‘Mirage 5’, che il Colletivo Ada ha sviluppato durante la residenza artistica svolta nelle scorse settimane al Consorzio Wunderkammer, nell’ambito della progetto Darsena Elettronica Ep.03. Al termine della prova aperta il Collettivo Ada sarà a disposizione dei partecipanti per discutere il lavoro in corso, insieme ad Alfredo Alietti, responsabile scientifico con Roberto Zancan del progetto Darsena Elettronica Ep. 03, che si è aggiudicato la vittoria del bando Creative Living Lab V del ministero della Cultura.

‘Mirage 5’ è una riflessione sui rapporti che intercorrono tra identità, stasi, movimento e le variabili dell’abitare ed è parte del progetto artistico ‘Forse una città, mirages’, che il Collettivo Ada sta sviluppando in moduli indipendenti: ciascuno ispirato, accompagnato e costruito grazie a un percorso di incontri e seminari, coinvolgendo sia artisti locali che la cittadinanza, per creare scambi di pratiche e raccogliere spunti di riflessione sull’abitare lo spazio pubblico e privato. Il Collettivo Ada nasce a Roma nel 2019 da Loredana Antonelli, visual artist e regista video, Lady Maru, dj techno e producer e Pasquale Passaretti, attore, drammaturgo e regista teatrale. Ada produce opere multimediali che includono elementi di prosa, danza, musica dal vivo, arte digitale e cinema sperimentale. Ada costruisce progetti e spettacoli per teatri, cinema, gallerie e per spazi-luoghi non convenzionali, mutando anche il proprio organico in base ai diversi progetti e costruendo un rapporto dinamico e orizzontale con il pubblico.