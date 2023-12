’Mirell’ festeggia i 55 anni: "Una storia d’impresa in rosa"

Cinquantacinque candeline, nel nome del valore artigiano. La storia di Mirell – impresa artigiana, che annovera due raffinatissime boutique di abbigliamento tra Final di Rero e Ferrara – affonda radici lontane. È un’impresa che ha fatto della conduzione al femminile la sua cifra. Una storia di affermazione e scommessa imprenditoriale, di una famiglia – Magni – che ha deciso di creare valore aggiunto e portare avanti una grande tradizione. Di madre in figlie. Mirella Cera fu infatti la pioniera del negozio – inizialmente solo a Final di Rero – che infatti porta il suo nome. Poi, il testimone è passato alle figlie Chiara e Orietta, sempre affiancate in questa avventura quotidiana che ha valicato il confine del mezzo secolo (e un lustro), dal padre e marito di Mirella, Renzo. L’azienda, da sempre, è associata a Confartigianato. A celebrare il momento, oltre alla famiglia Magni al gran completo, anche i vertici dell’associazione di categoria: il presidente provinciale e il segretario, Graziano Gallerani e Paolo Cirelli. I saluti dell’amministrazione di Tresignana li ha portati la sindaca Laura Perelli, mentre per il Comune di Ferrara ha presenziato l’assessore alle Attività produttive, Angela Travagli. Per sottolineare l’impegno del Movimento Donne imprese Confartigianato nel valorizzare un’attività economica a conduzione femminile, era presente una delegazione della sezione estense del movimento presieduta dall’imprenditrice Caterina Paparella.