‘Miss Agata’, la nuova difficile vita Donne, dalla violenza al post-Brexit

Un cortometraggio sul post- violenza e sull’immigrazione quello che al Reggio Calabria Film Fest ha presentato fuori concorso la regista ferrarese Anna Elena Pepe. Il titolo è “Miss Agata”, un’opera incentrata su ciò che succede dopo la violenza e sul fatto che le persone molto spesso non riescono poi a rifarsi la loro vita.

Il cortometraggio. La protagonista è Agata (la stessa Anna Elena Pepe), una ragazza che conosce on line Alex (Andrea Bosca), per lei quasi un principe azzurro. Da allora la sua vita è assorbita da lui, che la allontana persino dalla sua famiglia e dai suoi amici, passando anche alla violenza verbale o fisica. Quando lei decide di denunciarlo lui non sopporta la perdita di controllo che ha sulla ragazza che ha sempre considerato valere meno di lui ed incomincia a seguirla ovunque. Nel vivere questa vicenda ad Agata capita di conoscere Nabil (Yahya Ceesay), un profugo del Gambia che vorrebbe raggiungere il Nord Europa ma che è costretto a rimanere nel centro di accoglienza in attesa di un permesso di soggiorno che pare non arrivare mai. Quando i due riescono a simpatizzare, a lei viene di pensare di usare questa amicizia per vendicarsi di Alex. Un cortometraggio che Anna Lena Pepe co-dirige, insieme a Sebastian Maulucci, con molta sensibilità. Il cortometraggio, co – produzione italo – inglese, è stato scritto da Anna Lena Pepe con Nicola Salerno ed ha nel Cast anche Chiara Sani. Al film hanno partecipato come assistenti di produzione alcuni allievi della scuola ‘Florestano Vancini’. Protagonista del cortometraggio è anche Ferrara. La storia si sviluppa infatti alla Città del Ragazzo e con sequenze girate al Gad, al Castello Estense, ai Diamanti, nella Scuola alberghiera Orio Vergani ed in via Saraceno dove c’è la casa di Agata. Anna Elena Pepe svela che ha in via di sviluppo la realizzazione di un lungometraggio su una storia di integrazione nel post Brexit. Lo girerà nello Yorkshire. Intanto la vedremo presto come attrice in una serie Tv internazionale dal titolo ‘Concordia’, diretta da Barbara Eder.