Miss Agata, nel film i segni dei soprusi

Proseguono le iniziative organizzate dal Comune per la Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne. Oggi in Sala Estense (a partire dalle 10) sarà proiettato il cortometraggio ‘Miss Agata’ della regista, Sceneggiatrice ed Attrice Anna Elena Pepe. Il Cortometraggio è stato interamente girato a Ferrara. Il film tratta la tematica della violenza di genere da un punto di vista particolare, ovvero le conseguenze emotive e indelebili che segnano profondamente le vittime di violenza.