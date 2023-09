Miss e Lady sulla passerella

E’ tempo di ’Salotto della Moda’ questa sera alle 20.30 a Poggio Renatico, al Parco del Ricordo. Per la sfilata di moda, con concorso di bellezza ed eleganza, saranno allestiti tavolini per chi voglia ’gustare’ la serata con un menù creato per l’occasione. In passerella donne di tutti i giorni, che lavorano, mamme, nonne, giovani studentesse, che per una sera si mettono in gioco come indossatrici.

"E’ sempre una grande emozione vivere questa serata – sottolinea l’organizzatrice Simonetta Malaguti – perché dietro c’è tanto lavoro. Vedo la trasformazione di queste ragazze e di queste signore, bellissime e sorridenti. Sono donne che hanno dentro qualcosa di grande, ognuna con un suo vissuto. Non mi interessano l’altezza, la taglia, la bellezza. Ognuna ha le sue particolarità, su quella passerella viene trasmesso al pubblico qualcosa di unico e speciale. E a chi mi dice che sono ’imperfette’ io rispondo che in questa ’imperfezione’ sta la perfezione assoluta".

Due le categoria in gara: Miss e Lady (over30 dunque). Ospiti della serata Thomax singer e la scuola di danza Battito Dance Studio.