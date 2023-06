Miss Italia fa tappa a Vigarano La quinta selezione allo Spirito

Il concorso miss Italia approda dopo tanti anni nel Comune di Vigarano Mainarda , la quinta selezione del lungo tour nella Regione Emilia-Romagna venerdì sera farà tappa allo Spirito , in occasione di una cena spettacolo in vigna, a bordo del lago, durante la quale sfileranno le candidate non solo ferraresi ma provenienti da tutta la regione. Dalle 16 circa, coordinate da Yesenia A. Phillips Caballero il via alle prove con il direttore artistico Antonio Borrelli , poi sono previsti un paio di aperitivi e foto con il fotografo ufficiale Paolo Nagliati. La serata sarà condotta da Antonio Borrelli con la partecipazione di Federica Taranto , madrina della serata Carlotta Duran entrambe ferraresi.