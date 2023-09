Miss Italia, Isabella Marchetti vola in semifinale

A Sant’Agostino mercoledì sera è stata consegnata l’ultima fascia regionale per accedere alla semifinale di Miss Italia, un appuntamento importante per tutte le giovani aspiranti ma anche per il territorio di Terre del Reno che, grazie all’amministrazione comunale e alla Proloco di Sant’Agostino, San Carlo e Mirabello ha potuto ospitare per la prima volta questo importante concorso. Ad essere stata eletta Miss Sport Givova e quindi volare in semifinale, è stata Isabella Marchetti, 19enne di Imola, ex ginnasta di artistico, studentessa di finanza a Milano ma che sognava di diventare regina per una sera. "Nel mio futuro mi vedo lavorare nelle politiche internazionali e mi interesserebbe lavorare nella Banca Centrale Europea – ha detto – ho sempre guardato Miss Italia e avuto il desiderio di essere reginetta anche soltanto una sera. Ora l’ho raggiunto, all’ultima sera e con una fascia che mi rappresenta e sono felicissima". Nulla da fare per la ferrarese Silvia Poggioli, 20enne, ma con le porte già aperte per le selezioni del 2024. Una serata con 19 miss in passerella, condotta da Antonio Borrelli insieme alle bellissime Giulia Rolfini e Virginia Cavalieri.

l.g.