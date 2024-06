Miss, musica latina e pinzini: la fiera è servita

Scatta da domani l’edizione 2024 della Fiera di Giugno, festa patronale organizzata dal Comune e dalla Pro Loco di Bondeno, che fino a martedì 25 terrà impegnato il centro matildeo con importanti conferme e gradite novità. "Abbiamo scelto di invitare tutte le associazioni - spiega il Sindaco Simone Saletti - perché la fiera è un momento corale: sarà la festa di tutto il paese, per ogni gusto ed età". Anche in questa occasione saranno attivi contemporaneamente il palco in Piazza Costa e quello su Viale della Repubblica con il ‘Tropicana – Fiesta latina’. Nel primo palcoscenico, la serata inaugurale del giovedì sarà dedicata a "Miss Bondeno e Lady Più – Serata d’Onore". Nei giorni seguenti, Piazza Costa ospiterà diverse serate musicali: dal swing dei Jelly and Jam, al tributo a Elton John eseguito da Luca Guaraldi, per arrivare alla band multi-tributo New Euforika, al saggio della scuola di musica Auxing e infine al ritmo dei Caffè havana sambuca lambrusco. L’offerta musicale raddoppia con il palco di Viale della Repubblica, a partire dal Tropicana – Fiesta Latina del fine settimana: venerdì si esibiranno i Sangre Latino e SirK, sabato Roberto Matos y el Son de Amigos e Dj Smoka, e domenica i Mariachi la Plaza. Viale della Repubblica continuerà ad essere animato anche il lunedì e il martedì, rispettivamente con Antonello Cuomo che interpreta Venditti e con i Joe Dibrutto. "Venerdì sera inoltre la fiera si allargherà anche in via Bonati con l’open day della Polizia Locale, un evento molto sentito spiega Ornella Bonati, assessore di riferimento, realizzato in collaborazione con nove associazioni del territorio". "La cultura sarà protagonista anche in questa edizione – ha sottolineato l’assessore Francesca Aria Poltronieri –: quattro mostre artistiche fra la Casa operaia, il Museo "Ferraresi" di Stellata e per la prima volta dal sisma ad oggi all’interno della sagrestia della Chiesa dell’Addolorata. In più, sempre alla Casa Operaia si terrà un aperitivo letterario per chiacchierare di libri. La Fiera è come sempre dei bambini, - chiude Poltronieri - peraltro con l’apertura gratuita straordinaria del venerdì mattina per i bambini delle scuole dell’infanzia". Torna anche lo sbaracco delle attività commerciali, "previsto da venerdì a domenica – spiega l’assessore alla Promozione del territorio, Michele Sartini –. Sarà poi molto ricca l’area espositiva, allestita lungo Viale della Repubblica con gli ambulanti e con ben dieci associazioni e organizzazioni del territorio. Dal lato gastronomico, invece, l’offerta spazierà dalla cucina sudamericana ai tradizionali pincini". Protagonista dell’edizione 2024 della Fiera sarà infine Dillingen, – sottolineano gli organizzatori – non solo con il consueto stand dei prodotti tipici bavaresi attivo dal venerdì alla domenica, ma anche con appuntamenti dedicati ai vent’anni di gemellaggio con Bondeno. In particolare, sabato sera si esibirà di fronte allo stand la banda della città bavarese, e domenica mattina verrà formalmente intitolato il Centro Polifunzionale alla città di Dillingen. La Fiera di Giugno resta comunque un evento profondamente religioso essendo la festa patronale della Città: lunedì 24 si terrà la Santa Messa in onore del patrono San Giovanni Battista, seguita dalla processione per le vie del centro.

Lauro Casoni