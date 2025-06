‘Mission: Impossible’. Adrenalina e azione al parco Pareschi

Dal 3 giugno ha preso il via l’edizione 2025 dell’Arena Coop Alleanza 3.0, il cinema all’aperto organizzato al parco Pareschi da Arci, con il sostegno di Coop Alleanza 3.0 e Legacoop Estense, e con il patrocinio del Comune, della Regione e dell’Università. La programmazione prosegue fino al 7 settembre, ogni sera, nel cuore verde della città.

Stasera sarà la volta di ‘Mission: Impossible – The Final Reckoning’, di Christopher McQuarrie. Tom Cruise torna nei panni di Ethan Hunt in un’avventura che unisce azione, corsa contro il tempo e Intelligenza Artificiale fuori controllo. Un blockbuster adrenalinico e spettacolare, tra ghiacci artici e minacce globali. L’apertura dei cancelli del parco è per le 20.45, alle 21.30 iniziano le proiezioni.