Missione solidarietà. Il grande cuore dei goliardi. Tablet alla Fondazione Ado

Si è ripetuto anche quest’anno il momento conclusivo della raccolta fondi dei goliardi di ‘Afu de li 4s’ in aiuto di una Onlus ferrarese impegnata nel sociale. Come già successo alcuni anni fa, a beneficiare della tradizionale donazione natalizia è stata l’Ado, l’associazione domiciliare oncologia di via Oriana Fallaci. Ieri pomeriggio, infatti, circa una ventina dei settanta iscritti all’associazione universitaria ferrarese di goliardi si sono presentati nella sede dell’associazione per consegnare quattro tablet frutto della raccolta fondi tra i commercianti della città avvenuta nelle settimane precedenti il Natale. I tablet serviranno, come hanno spiegato operatori di Ado, ad ottimizzare i tempi durante le visite domiciliari. "Siamo felici di ricevere questo dono – ha sottolineato Franco Ravenna, direttore sanitario della Fondazione Ado – da giovani che affiancano alle loro passioni anche momenti di impegno sociale. I tablet ricevuti sono strumenti utilissimi. Era nostra intenzione dotarci di questi oggetti essenziali per la gestione dei nostri assistiti anche senza l’iniziativa dei giovani della Afu, i quali però ci hanno positivamente anticipato. Proprio per questo è un dono ancora più gradito".

Per l’associazione dei goliardi ferraresi è una tradizione consolidata quella di aiutare le Onlus con la collaborazione dei commercianti di Ferrara che si ripete dal 1951, anno dall’alluvione del fiume Po. Il materiale donato è sempre attinente alla attività della onlus in modo da non sprecare le offerte ricevute durante le settimane di raccolta fondi. La Fondazione Ado è un’organizzazione senza scopo di lucro che ha come obiettivo primario quello di offrire cure palliative a pazienti con neoplasie in fase avanzata.

Lauro Casoni