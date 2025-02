Missione tra gli scaffali: "Grande attenzione ai cittadini di domani. A partire dallo sport"

L’attività di Conad Nord Ovest e dei suoi soci – sottolinea Adamo Ascari, amministratore delegato Conad Nord Ovest – si distingue da sempre per il profondo impegno verso il territorio e le sue comunità. Le nostre persone ed i supermercati vogliono essere punti di riferimento per la spesa ma anche per i servizi e l’ascolto delle necessità delle comunità circostanti, con l’obiettivo di incoraggiare cambiamenti positivi e promuovere uno sviluppo sostenibile che coinvolga ogni aspetto della vita. La nostra strategia aziendale pone la sostenibilità al centro delle scelte quotidiane come un principio imprescindibile. Proprio i Soci, profondamente radicati nel territorio, incarnano questa visione, impegnandosi ogni giorno in iniziative concrete volte a rispondere alla necessità dei clienti e delle persone.

In questo contesto, lo sport rappresenta un potente strumento di inclusione sociale e benessere, in perfetta sintonia con la nostra missione: infatti, sostenendo lo sport, promuoviamo non solo la salute psicofisica, ma anche l’unità, la forza e la coesione sociale. Lo sport è un linguaggio universale capace di abbattere barriere culturali e sociali, favorendo l’integrazione e la crescita personale. Il nostro impegno si concretizza attraverso la partecipazione e il sostegno a progetti sportivi di ampio respiro, come l’iniziativa nazionale “Sosteniamo il futuro dello Sport”, in collaborazione con Sport e Salute: coinvolte oltre 13.700 società sportive dilettantistiche, rappresentative di più di 60 discipline, di cui 51 paralimpiche e che ha consentito, grazie al contributo dei clienti, di distribuire oltre 165 milioni di Buoni Sport da convertire in nuove attrezzature e prodotti sportivi.

È grazie anche al sostegno dei Soci Conad, che conoscono e rispondono ai bisogni del territorio, che le piccole associazioni sportive possono continuare la propria attività; realtà importantissime per la comunità perché il più delle volte rappresentano l’unico punto di ritrovo dei giovani. L’ente Fondazione Conad Ets, ci permette inoltre di collaborare a livello nazionale con Fispes: l’iniziativa “Sport senza confini” è un progetto dedicato ai bambini diversamente abili che permette di esplorare le loro abilità attraverso attività ludico-sportive e di sensibilizzazione verso un tema importante come lo sport inclusivo.

Questi progetti sono solo alcuni esempi del contributo di Conad alla crescita del territorio e al rafforzamento del senso di appartenenza e comunità. L’impegno che dedichiamo alle nuove generazioni è ampio e abbraccia anche l’istruzione. Iniziative come “Scrittori di Classe”, “Insieme per la Scuola” e il “Progetto Scuola”, realizzato con la Fondazione Conad ETts e Unisona, sono rappresentativi a conferma della nostra attenzione verso i cittadini di domani. Abbiamo rinnovato con entusiasmo il nostro sostegno al Campionato di Giornalismo, scegliendo di porre l’accento sul valore della pratica sportiva con il tema “Lo sport come strumento di benessere e inclusione sociale”.

Per noi, investire nello sport significa investire nel futuro delle nuove generazioni e contribuire alla costruzione di una società più inclusiva e sostenibile. Desideriamo ringraziare il Gruppo QN per la fiducia rinnovata, che ci permette di sostenere un’iniziativa di grande valore per le nostre comunità e rivolgiamo i nostri più calorosi auguri a tutti gli studenti e insegnanti coinvolti in questa nuova edizione del Campionato di Giornalismo.