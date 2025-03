Mister Ballardini ospite del Rotary di Comacchio. Una serata tra agonismo e impegno coi giovani

Alla Sala degli Aceti della Manifattura dei Marinati di Comacchio, sabato scorso, l’allenatore di calcio di serie A Davide Ballardini è stato ospite del Rotary Club Comacchio, Codigoro e Terre Pomposiane. Alla presentazione del tecnico ravennate da parte del presidente del Rotary Enrico Fogli, che ne ha ripercorso la carriera di allenatore delle giovanili del Cesena, Ravenna, Parma e Milan fino alle squadre della massima serie come Cagliari, Palermo, Genoa e Lazio, hanno fatto seguito gli interventi della vicesindaco Maura Tomasi e dell’assessore allo sport Emanuele Mari.

Tomasi ha coinvolto l’allenatore ravennate sul tema del talento, dalla sua scoperta alla sua gestione e, all’opposto, in mancanza di questo, su come un allenatore debba porsi nei confronti del ragazzo e della famiglia, considerato che lo sport costituisce innanzitutto momento formativo ed educativo prima ancora che agonistico. Mari, evidenziando le qualità tecniche e carismatiche di Ballardini, allenatore che ha fatto ritorno più volte in società già allenate in precedenza dimostrando il legame con gli ambienti, ha segnalato come la visita di Ballardini si contestualizzi in un periodo di grande fervore sportivo a Comacchio, "sia per la realizzazione di nuovi impianti in corso nella città, sia nell’implementazione degli eventi sportivi associati ad una specifica comunicazione".

Ballardini ha poi risposto alle domande del pubblico, attraversando i momenti salienti della propria carriera, ricordando quelli che furono i suoi maestri, come Arrigo Sacchi.

Valerio Franzoni