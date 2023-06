Mistero risolto, la fiera affidata alla Delphi

È accesa diatriba sulla Fiera. Da una parte ci sono le opposizioni che avevano puntato il dito parlando di un iter di affidamento non corretto e chidendo spiegazioni del fatto che un’azienda delle 5 presentatisi, stesse già lavorando senza un documento d’incarico. Dall’altra, l’amministrazione conferma e ieri ha prodotto il documento. "E’ stata individuata ufficialmente la società che gestirà la Fiera di Cento - dice l’assessore al commrecio Filippo Taddia - sarà Delphi International srl. Ci incontreremo a stretto giro per definire tutti i dettagli". Il via alla Fiera dal 6 settembre. "Viene ufficializzata con la determina di affidamento diretto la progettazione, gestione e organizzazione della Fiera di Cento, edizione 2023, a Delphi International, società di Ferrara con oltre trentacinque anni di esperienza nel campo – prosegue l’assessore –. Arriviamo ad ufficializzare l’affidamento a Delphi International entro i tempi preventivati, e già nei giorni scorsi la società ha avuto modo di agire per mandare avanti l’organizzazione della Fiera, dagli stand espositivi, alla parte dedicata alla ristorazione e alle attività nuove che saranno introdotte". Confermando che l’azienda aveva già cominciato a lavorare prima del documento ufficiale facendo uscire una cartina con spazi, percorsi e loghi. "Abbiamo letto la proposta fatta da Delphi, e a stretto giro, ci confronteremo su tutti gli aspetti legati alla gestione degli spazi, ai progetti che il Comune vuole portare, al coinvolgimento delle realtà del territorio. Il progetto di partenza ci convince e sono certo che saprà valorizzare la nostra Fiera – conclude – che si terrà dal 6 al 10 settembre in centro storico. Contestualmente, ci stiamo occupando, insieme all’Assessore Bidoli, degli eventi collaterali di spettacolo e intrattenimento che solitamente si svolgono nel periodo della Fiera e oltre. Insieme alla società, presenteremo alla città il progetto completo nel minor tempo possibile". Immediata la reazione di Fratelli d’Italia, Lega e Avanti Cento che il giorno prima avevano denunciato la cosa chiedendo un accesso agli atti. "L’amministrazione conferma che è stata assegnata la gestione della fiera prima di emettere una determina – dicono congiuntamente – Questa è l’ennesima dimostrazione di ’incapacità’, mancanza di programmazione, di organizzazione dell’amministrazione. Si conferma quanto affermato nel consiglio ossia che si tratta di una procedura non trasparente e piena di contraddizioni". Al bando si era presentata anche Proloco Cento, alla quale ora, dunque, è stata tolta ufficialmente la gestione della Fiera, fatta crescere da 30 anni a questa parte.

Laura Guerra