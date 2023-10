Mistero sulla salma scomparsa. Scatta la denuncia ai carabinieri

Per mesi nessuno ha reclamato il cadavere di un anziano, senza parenti e amici, poi quando il Comune di Mesola ha trovato le risorse per una dignitosa tumulazione, la salma è misteriosamente sparita dalla cella frigorifera della camera mortuaria di Codigoro. L’azienda sanitaria, quindi, che gestisce la camera mortuaria in attesa del passaggio al Comune, ha denunciato l’accaduto ai carabinieri per fare luce sull’inquietante sparizione. La persona deceduta era un anziano che viveva solo, e nullatenente, a Mesola. Dopo il decesso è stato portato nella camera mortuaria e sono state attivate le pratiche per la sepoltura. Nessuno però, per giorni, e poi settimane, si è fatto vivo per reclamare la salma e quindi organizzare il funerale. L’uomo infatti, a quanto risulta, non aveva una rete parentale e probabilmente neppure “amicale”. Tutto ciò giustificherebbe il fatto che nessuno si fosse preoccupato della sua dipartita. Dal momento che le ricerche di eventuali parenti non erano andate a buon fine, il Comune di Mesola, dove l’uomo risiedeva da poco tempo, si era reso disponibile a pagare i costi del funerale. Le spese funebri secondo la legislazione italiana, infatti, sono a carico dell’amministrazione comunale tenuta a sostenere i costi quando si è in presenza di un defunto nullatenente e senza parenti e, quindi, senza eredi. Per far sì che venga ugualmente garantita una degna sepoltura, i Comuni stanziano fondi di anno in anno per queste evenienze. Sono migliaia in tutta Italia le salme che rimangono per mesi o anni negli obitori in attesa di essere sepolte.

Spesso sono corpi di senzatetto, anziani, migranti, persone sole. Alla fine di questo iter però, al momento di preparare la salma per le esequie, non è stata trovata nella cella frigorifera.