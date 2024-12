"Misure giuste, ci voleva proprio"

Sara Martella ammette di non aver letto completamente i dettagli del nuovo codice della strada, seppure di esserne a conoscenza.

"Ho appreso di queste modifiche – racconta – e in linea generale sono d’accordo, secondo me vanno nella direzione di garantire una maggiore attenzione e sicurezza quando si guida". Anche Sara Martella, però, si sofferma sul tema dei monopattini al centro di sostanziali modifiche. "Credo che sia giunto il momento di adottare queste misure che sono a tutela anche delle persone che li utilizzano. Sono perplessa su come verrà coordinato e gestito per i monopattini a noleggio, come si farà a garantire l’uso del casco. Questo speri non diventi un fattore che differenzia

da quelli privati ai monopattini a noleggio".