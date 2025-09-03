Il tram di Bologna

Massimo Pandolfi
Il tram di Bologna
3 set 2025
CRISTINA DEGLIESPOSTI
"Misure per la pesca. Salvaguardiamo il reddito"

La morìa delle vongole in Adriatico preoccupa la Regione Emilia-Romagna. Che tende una mano a pescatori e acquacoltori. "Comprendiamo bene la preoccupazione di un settore che vede oggi compromesso il proprio lavoro – sottolineano il presidente Michele de Pascale e l'assessore alla Pesca, Alessio Mammi (foto) –. Lavoreremo in stretto contatto con i sindaci dei territori coinvolti, in particolare con Cesenatico, Goro e Comacchio, per individuare soluzioni adeguate. L'obiettivo è tutelare il reddito dei pescatori".

