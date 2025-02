’Miti e racconti sulle varie nascite’. Vittoria Longoni spiega la famiglia

Alle 17.30 di oggi, al Cdd di via Terranuova, Vittoria Longoni terrà la conferenza ’Miti e racconti antichi sulla varietà delle nascite’, per approfondire il presente e analizzare il futuro. per l’occasione ci sarà una discussione sul libro di Vittoria Longoni ’Come si nasce – miti e storie’, un’ampia ricerca simbolica e storica sui molti diversi modi di nascere e di intessere relazioni genitoriali e familiari, testimoniate da miti e racconti antichi, con uno sguardo ovvio al tema dei nuovi modi contemporanei di generare e di fare famiglia.

L’autrice, sulla base delle sue ricerche e come necessaria premessa di metodo, considera fortemente interrelati gli aspetti biologici e culturali della generazione e delle relazioni familiari; mette in discussione gli stereotipi sulla presunta ’naturalità’ delle istituzioni a cui siamo abituati; indaga e narra i miti partendo da una prospettiva cosmica non antropocentrica e propone di distinguere (senza contrapporre) la donna dalla madre e la madre dalla gestante. Tutto ciò in sintonia col simbolismo dei miti greci e con molte riflessioni femministe, con la prospettiva aperta alle forme di maternità adottiva, ’d’anima’ e anche alla gestazione per altri. Per partecipare on line occorre inviare una mail a elena.branca@yahoo.it.