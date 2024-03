Mitra e munizioni rubate, l’uomo accusato resta in silenzio

SAN NICOLÒ

Si è avvalso della facoltà di non rispondere anche davanti al giudice per le indagini preliminari, Danilo Russo. Questa la scelta, ieri, del sessantacinquenne di Argenta, arrestato per il furto delle due mitragliette M12 e di due caricatori con 180 colpi, da una gazzella dei carabinieri. Ha deciso di non parlare, benché di fatto già al momento dell’arresto dei militari dell’Arma abbia fatto alcune prime ammissioni. Ma sia davanti al pm Barbara Cavallo, che coordina le indagini sul furto, che ieri davanti al gip Russo, l’indagato ha deciso di non raccontare la sua verità. Al termine dell’udienza di ieri, il giudice ha quindi convalidato l’arresto e disposto la custodia cautelare in carcere, dove l’uomo è stato portato di martedì pomeriggio, dovrà a breve comparire davanti al giudice.

Al momento sono diverse le piste aperte in merito al destino di quell’arma. Potrebbe essere stata buttata in punto dove i militari non hanno ancora cercato, essere stata nascosta, distrutta o ceduta ad altre persone: tutte le piste sono aperte e le ricerche continuano. Parallelamente ci saranno accertamenti anche sulla condotta dei militari. La caccia alla mitraglietta rubata ha visto scendere in campo oltre 800 carabinieri, tra uomini del comando provinciale, militari del Ros, sommozzatori e cinofili. Nel corso dell’attività sono stati passato al setaccio 172 tra casolari e capannoni, battuti diversi corsi d’acqua ed eseguite trentanove perquisizioni. L’ultima delle quali martedì mattina, a carico del 65enne che, dopo l’interrogatorio, è stato sottoposto a fermo di indiziato di delitto per i reati di furto pluriaggravato e detenzione di armi e munizioni da guerra. Mentre la prima mitraglietta era stata recuperata in un borsone poco dopo il furto a San Nicolò.