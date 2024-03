Mitra rubato ai carabinieri. Ricerche senza sosta dei sommozzatori

SAN NICOLÒ

Senza sosta anche ieri le ricerche della mitraglietta M12 in dotazione all’Arma, rubata nella tarda serata di lunedì da un’auto dei carabinieri che era in sosta davanti all’abitazione dove i militari dell’Arma erano intervenuti per una lite in famiglia. Arma rubata insieme a due caricatori con 170 munizioni. I sommozzatori dei vigili del fuoco di Bologna, insieme ai colleghi del comando provinciale di Ferrara hanno scandagliato i fondali di qualsiasi corso d’acqua che si trovi in un’area ben precisa dove i ladri possono essersi disfatti dell’arma, considerando che la prima era stata gettata via subito dopo il furto. Sull’accaduto la procura di Ferrara ha aperto un’inchiesta al momento contro ignoti per furto pluriaggravato e detenzione di armi e munizioni da guerra. Il magistrato, il pm Barbara Cavallo, stanno indagando a 360 gradi: ipotizzando che possa essere il gesto di un balordo, ma anche un’azione ben organizzata di professionisti.