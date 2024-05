Mitraglietta e 180 proiettili tra i rifiuti ’per dispetto’

SAN NICOLÒ

Mitraglietta e caricatore con 180 proiettili in dotazione all’Arma dei carabinieri, rubati a marzo scorso da una gazzella parcheggiata vicino a una casa nelle campagne di San Niccolò, sarebbero stati gettati in un cassonetto dei rifiuti, subito dopo. Tutto questo per ’fare un dispetto’. Questa sarebbe stata la molla che ha fatto scattare il furto, per cui è finito in manette un sessantacinquenne della zona, il quale da alcune settimane si trova agli arresti domiciliari. Quindi uno scherzo alla base del furto che ha destato molto scalpore. Non solo. Avendo gettato tra i rifiuti l’arma di ordinanza, molto pericolosa per chi non la sa utilizzare, sarà impossibile anche riscontrare la sua versione. Sembra chiudersi così il mistero del ’colpo’ messo a segno ai danni dell’Arma.

Questa la versione che sarebbe emersa nel corso delle indagini, anche se l’uomo davanti al giudice per le indagini preliminari, al momento della convalida del fermo, si era avvalso della facoltà di on rispondere. Benché poi avesse iniziato a fare le prime ammissioni. La caccia alla mitraglietta rubata ha visto scendere in campo oltre 800 carabinieri, tra uomini del comando provinciale, militari del Ros, sommozzatori e cinofili. Nel corso dell’attività sono stati passato al setaccio 172 tra casolari e capannoni, battuti diversi corsi d’acqua ed eseguite trentanove perquisizioni. L’ultima delle quali proprio quella a carico del 65enne che, dopo l’interrogatorio, fu sottoposto a fermo di indiziato di delitto per i reati di furto pluriaggravato e detenzione di armi e munizioni da guerra. Mentre la prima mitraglietta era stata recuperata in un borsone poco dopo il furto a San Nicolò. Ma sul destino della seconda erano state fatte diverse ipotesi che però sembrerebbero venire smentite dalla ricostruzione fornita.