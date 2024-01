Mobbing, il caso è complesso: "Forti divergenze sul lavoro non sono sempre nocive". E il Tar respinge il ricorso

"Una situazione di forti divergenze sul luogo di lavoro non integra di per sé una situazione di nocività". E’ un passaggio delle motivazioni con cui i giudici del Tribunale amministrativo regionale dell’Emilia-Romagna, di recente, hanno respinto l’azione di un carabiniere che aveva citato in giudizio il Ministero della Difesa e il Comando generale dell’Arma dei carabinieri, accusando i suoi superiori – sia quando era di stanza a Ferrara che a Ravenna – di avere avuto un atteggiamento nei suoi confronti che per lui configurava il mobbing. Accuse non condivise dai giudici che appunto hanno sottolineato come "non tutte le situazioni di divergenza sui luoghi di lavoro sfociano in una malattia per il dipendente che ipoteticamente le subisce". Vergando nero su bianco in una sentenza, la difficoltà a dimostrare il reato di mobbing e prima ancora a individuarla con contorni netti da parte del dipendente stesso. Una condizione che riconosce, purtroppo, anche chi per lavoro si occupa di assistere i lavoratori in questi percorsi così tortuosi e spesso abbandonati, magari preferendo addirittura dimettersi.

L’esperto. "Negli anni ho incontrato e gestito per il sindacato situazioni evidentemente riconducibili al mobbing, ma ho anche sperimentato come sia complesso dimostrarlo – spiega Fabrizio Tassinati, della segreteria di Cgil Ferrara, che si occupa di mercato del lavoro – e, soprattutto, come di frequente i lavoratori che pur si sentono vessati sul posto di lavoro, preferiscano seguire altre strade per trovare una soluzione e non continuare a vivere situazioni di stress, che poi inevitabilmente si riflettono sulla vita privata". Altre strade che portano anche ad abbandonare il posto di lavoro, piuttosto che intraprendere un tortuoso iter giudiziario. "Vede – prosegue Tassinati – per poter arrivare a definire le vessazioni come mobbing sul posto di lavoro, innanzitutto, serve il riconoscimento di un danno biologico scaturito dai comportamenti subiti. E questo può avvenire solo con una valutazione medica. Ma questo è solo il primo passaggio, pur se necessario. Poi bisogna intraprendere il percorso giudiziario che inizia con una vertenza. Raramente, per non dire mai almeno nei casi che abbiamo seguito, si è arrivati a una sentenza di condanna per mobbing". E allora? "Nel caso più grave che abbiamo seguito come sindacato alcuni fa – sottolinea – la soluzione scelta è comunque rimasta interna, con lo spostamento del dipendente in un altro reparto". Ma c’è di più. "Sono più che convinto – aggiunge Tassinati – che le sempre più frequenti dimissioni che incontriamo negli ultimi anni, almeno in alcuni casi avrebbero potuto essere situazioni di mobbing che però il dipendente, ripeto, sempre più spesso decide di non segnalare come tali, optando per una strada alternativa. Anche perché una volta riconosciuta la condizione di mobbing, il lavoratore anche se riesce a ottenere il risarcimento, per quanto cospicuo, è certo costretto ad andarsene". Situazione che di contro porta i datori di lavori o comunque i superiori di reparto, nel caso di grandi aziende, a tenere atteggiamenti al limite. "Il mobbing, purtroppo – conclude l’esponente della Cgil – c’è, è sempre più spesso nascosto, latente e oserei dire perpetrato con naturalezza. Comunque come sindacato siamo pronti a seguire i lavoratori, anche legalmente". Situazione che porta alla difficoltà di farlo emergere.

La sentenza. La decisione dei giudici della Prima sezione del Tar Emilia Romagna ben evidenzia questa condizione di difficoltà. A fronte, infatti, delle accuse di vessazioni subite che il militare dell’Arma ha lanciato nei confronti dei due Comandi dove ha prestato servizio, i giudici hanno sottolineato che "situazioni di conflittualità e una situazione in sé di possibili tensioni non può dirsi che di sicuro sfocerà in una malattia del lavoratore se non c’è una esorbitanza nei modi rispetto a quelli appropriati per il confronto umano". E per il Tar questa esorbitanza non si era verificata nel caso del carabiniere. Il militare lamentava di essere stato sottoposto all’apertura di vari procedimenti disciplinari per mancata protocollazione di un atto, per procurato allarme e per rivelazione di messaggio telefonico; la sottoposizione a procedimenti penali, tutti archiviati, per litigi con la ex compagna e nel 2019 per gli stessi episodi sottoposto anche a procedimenti disciplinari. Fino alle continue verifiche dell’idoneità al servizio. A fronte di questo i giudici hanno sì rilevato una situazione "di forte conflittualità", non riconoscendo però "l’asserito intento persecutorio avuto riguardo al comportamento serbato dall’odierno ricorrente". Aggiungendo "che l’esercizio dell’azione disciplinare nel rapporto del pubblico impiego dei militari anche in quello privatizzato è doverosa". Non solo il ricorrente è stato ritenuto ’reo’ di non avere indicato la sua "personalità incline alla litigiosità con i colleghi".