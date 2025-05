Mobilità e sicurezza in strada: tre giorni con la Fondazione Scarponi

A Cento si prospetta una tre giorni dedicata alla sicurezza e convivenza stradale. Grazie al finanziamento ottenuto nell’ambito del programma Urbact con il progetto internazionale Puma (Plans for Urban Mobility Action), attraverso il quale si sta arrivando a un piano urbano di mobilità sostenibile, il Comune di Cento ospita per tre giornate la Fondazione Michele Scarponi con il segretario generale Marco Scarponi.

La Fondazione nasce dopo la dolorosa scomparsa del campione Michele Scarponi, vincitore del Giro d’Italia 2011, con la missione di promuovere una convivenza sicura tra i vari utenti della strada. Lo scopo della tre giorni sarà di immaginare lo sviluppo della città futura, ma soprattutto dedicare momenti di formazione e sensibilizzazione sul rispetto reciproco nell’uso dello spazio comune.

Tante le iniziative previste in questa 3 giorni, soprattutto per i più piccoli: dal 3 al 5 giugno attività nei 4 istituti comprensivi del Comune, il 3 giugno alle 21 in sala Zarri ci saranno Marco Scarponi e l’architetto Matteo Dondè, tra i massimi esperti di urbanistica e mobilità a livello internazionale, per parlare de “La strada è di tutti”.

Il 4 giugno, dalle 17,30, la sensibilizzazione si unirà alla socialità, in una serata di raccolta fondi che vedrà ospite la Fondazione presso Chamarel Cafè, nell’evento “Respect Cyclist”, il cui ricavato verrà destinato ad associazioni giovanili del territorio.

"Sono contento di poter ospitare un ente che sta lavorando moltissimo a livello nazionale per sensibilizzare sull’uso della strada", dice il vicesindaco Vito Salatiello.