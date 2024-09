Mobilità e sostenibilità: "Spazi pubblici, la persona sia al centro dei progetti"

Mercoledì 18 settembre si è tenuta la tavola rotonda ’Mobilità e spazi urbani: verso un futuro sostenibile’. L’iniziativa è all’interno all’interno della SEM - Settimana Europea della Mobilità Sostenibile e fa parte del progetto ’Profe: la Provincia di Ferrara per la transizione energetica del territorio’. Appuntamento realizzato da Provincia di Ferrara, Ordine degli architetti, FIAB Ferrara aps, con il supporto di Ferrara sviluppo imprese. Dopo i saluti di Domenico Casellato, per la Provincia, e l’introduzione di Giuliano Giubelli, vicepresidente FIAB Italia, che ha ricordato l’impegno della federazione per una "mobilità attiva" sottolineando l’importanza di parole come spazio pubblico, qualità della vita, partecipazione e inclusione. In sintesi "democrazia dello spazio pubblico". Elena Dorato, docente Dipartimento Architettura UniFe, ha parlato di ’Spazio pubblico e mobilità, intenzionalità progettuale, comportamenti e conflitti’. "Per chi progettiamo le città? – si è chiesta Dorato –. Le strade hanno perso il loro ruolo sociale di incontro tra le persone, sono quasi unicamente spazio per automobili, molto spesso parcheggiate. Quindi, quale modello di sviluppo urbano possiamo permetterci? Quanto siamo dipendenti dall’auto? Serve un diverso modo per progettare le nostre città". Valeria Lorenzelli, urbanista, vicepresidente FIAB Italia, ha introdotto nella discussione il Placemaking, cioè come realizzare luoghi vivi, amati e attraenti. Ma cos’è il Placemaking? Un processo, ha spiegato Lorenzelli, che mira a rafforzare i legami tra le persone e tra le persone e i luoghi. Un approccio integrato che agisce su ambiente, attrattività e accessibilità, passando per la programmazione di attività ed eventi e, ovviamente, sulla gestione dello spazio pubblico. Rivitalizzando e mettendo al centro le persone. Perché un luogo non ha solo una dimensione fisica, ma anche una dimensione simbolica.

Margherita Neri, urbanista e paesaggista, laureata a Ferrara e in servzio all’agenzia pubblica di sviluppo urbanistico di Barcellona, ha illustrato in concreto gli interventi che la municipalità spagnola ha messo in atto per la qualità urbana. Del team tecnico fanno parte 97 persone e si struttura su tre aree: pianificazione urbana; ambiente, energia; mobilità e infrastrutture. Le immagini a corredo dell’intervento dell’architetta Neri hnno dimostrato come in una metropoli di 1,6 milioni di abitanti si possano realizzare opere di rigenerazione urbana investendo risorse economiche ingenti, con risultati stupefacenti. "Piazze, strade e grandi arterie completamente riprogettate e condivise con i cittadini, quartieri ridisegnati mettendo al centro le persone. Politiche lontane anni luce dal quasi nulla del nostro paese". Nelle conclusioni Gian Paolo Rubin, presidente Ordine degli Architetti della Provincia di Ferrara ha sottolineato l’importanza della figura professionale del progettista, ringraziando le relatrici per aver trattato il tema della mobilità e dello spazio pubblico da tre prospettive diverse ma che portano a convergere verso un unico punto: la necessità di progettare città e quartieri avendo al centro la persona. Ha moderato l’incontro Cristiano Bendin responsabile redazione di Ferrara de il Resto del Carlino.

"Ferrara – le conclusioni di Fiab – può essere un contenitore ideale per affrontare il tema della mobilità nelle sue molte possibili declinazioni e in questo senso va la tavola rotonda, una sorta di numero zero per parlare a tutto tondo di democrazia dello spazio pubblico".