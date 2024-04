Mobilità green con il Giro-E2024,. Cento di nuovo protagonista

Cento sarà protagonista anche della 6° edizione del Giro-E Enel, che con la sua esclusiva formula della e-bike experience sulle strade e nei giorni del Giro d’Italia è l‘ambasciatore della mobilità green sostenibile ed elettrica, non solo su due ruote. Il percorso è stato presentato ieri e nelle 20 tappe e i 1.150 chilometri si andrà da Torino a Roma, in un viaggio che toccherà tante città importanti, panorami, salite, in una fotografia del Belpaese come solo il Giro sa dare. La tappa centese sarà il 17 maggio, arriverà circa un’ora prima dei professionisti e vedrà i ciclisti della bici da corsa a pedalata assistita iniziare la frazione da Argenta, entrare dopo qualche km, nel percorso del Giro Rosa e arrivare a Cento. Si parla di 19 Team, più 8 Daily Team in totale tra i quali da segnalare quello delle Fiamme Gialle per i 250 anni dalla fondazione, e nomi annunciati come gli ex professionisti Gianni Bugno, Igor Astarloa, Damiano Cunego, Andrea Tafi, Claudio Chiappucci e lo sciatore Giorgio Rocca. L’anima green del Giro-E verrà esaltata anche in tutte le città di partenza, dove, in questo caso Argenta, farà tappa il Green Fun Village Continental, ricco di intrattenimenti e contenuti per coinvolgere sempre di più il pubblico e sensibilizzarlo sui temi della mobilità sostenibile e sulla necessità di un comportamento consapevole nei confronti dell’ambiente.

l.g.