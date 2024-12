"Mobilità in bici, servono più iniziative"

Portomaggiore non a misura di bicicletta. E’ la criticità individuata a Portomaggiore da Roberto Badolato, capogruppo di Uniti per Portomaggiore, in un’interpellanza. Il suo ragionamento parte dalla settima edizione Fiab Comuni Ciclabili, della Federazione italiana ambiente e bicicletta, che valuta e attesta l’impegno territoriale dei territori italiani nel promuovere la ciclabilità come modello di mobilità sostenibile. Il leader di Fratelli d’Italia evidenzia che in quella ristretta lista di territori, trentotto in tutta la regione, oltre al comune di Argenta da oggi figura anche il comune di Fiscaglia, premiato per l’impegno svolto per promuovere la ciclabilità come modello di mobilità sostenibile. "Nel nostro territorio – afferma Badolato – da parte di volenterosi genitori vengono già messe in campo iniziative di sensibilizzazione della mobilità debole (foto d’archivio), come da tempo accade per il "Pedibus" o di recente con "A scuola in bici", che andrebbero sostenute attraverso specifici interventi anche economici da parte della amministrazione comunale". Di qui la richiesta al sindaco Dario Bernardi con la quale chiede "se il nostro Comune figuri nella lista Comuni Ciclabili, al pari di Argenta e Fiscaglia".

Franco Vanini