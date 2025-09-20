La risposta che serviva

Valerio Baroncini
La risposta che serviva
Ferrara
Cronaca
20 set 2025
REDAZIONE FERRARA
Mobilità per tutti ’Evvai’ parte nel weekend

"Evvai - Mobilità per tutti" è il tema del weekend dedicato all’innovazione e alla sostenibilità in programma per oggi (9-18) e domani (10-18) nell’area dell’Acquedotto monumentale, in piazza XXIV Maggio a Ferrara. L’iniziativa, con tutti gli eventi a partecipazione gratuita, è organizzata in occasione della Settimana Europea della Mobilità a cura del Comune di Ferrara con l’assessorato all’Urbanistica, Edilizia e Mobilità e la partecipazione di Polizia stradale, Fiab, UniFe, Tper e azienda Dott.

All’incontro l’assessore alla Mobilità del Comune di Ferrara Stefano Vita Finzi Zalman; il dirigente Settore Ambiente, Agricoltura e Mobilità Alessio Stabellini; Monica Zanarini, Marcella Braghetta, Giulia Bosi dell’Unità Organizzativa Pianificazione Mobilità del Comune; il consigliere nazionale Fiab e referente mobilità Fiab a Ferrara Giuliano Giubelli. "In queste due giornate – sottolinea l’assessore Vita Finzi Zalman – il tema è quello di una mobilità attiva e accessibile per tutti. Abbiamo scelto un titolo giocoso e attraente anche per le famiglie, che possono trovare in questa iniziativa momenti di accoglienza, coinvolgimento e intrattenimento. In particolare saranno due i temi attorno al quale verteranno gli appuntamenti del weekend, e cioè la Bicipolitana e l’introduzione degli autobus a idrogeno. La Bicipolitana incentiva la scelta della mobilità attiva, valorizzando la rete ciclabile della città, grazie a un sistema di segnalazione pensato per stimolare l’uso della bicicletta sia per il lavoro sia per il tempo libero. Sono stati individuati 8 percorsi e durante l’evento saranno date le mappe. Il trasporto pubblico a idrogeno è già in funzione con tre bus in circolazione in città, altri sette in arrivo e un’area di rifornimento dedicata. L’obiettivo finale sarà raggiungere quota 22 mezzi a impatto ambientale zero".

