Mobilità, sanità e riforme Maggi al vertice a Roma "Pnrr, noi d’esempio"

Il Comune di Ferrara ha partecipato, rappresentato dall’assessore comunale ai Lavori Pubblici e Pnrr Andrea Maggi e dal direttore generale Sandro Mazzatorta, ai due giorni di incontri il 5 e 6 luglio al centro congressi ‘La Nuvola’ di Roma.

Il confronto nell’ambito di ‘Missione Italia 2021-2026- Pnrr dei comuni e delle città’, l’evento annuale organizzato dall’Anci per parlare del Pnrr nei Comuni e nelle città e per fare il punto sullo stato degli investimenti e sulle riforme che li accompagnano. Le due giornate sono state occasione di confronto dei sindaci e degli amministratori locali con governo, aziende e stakeholders. Numerosi gli interventi dei ministri e le sessioni dei tavoli di co-working. Si è parlato di sostenibilità e integrazione della mobilità urbana, di inclusione socio-sanitaria, di strategie per un sistema integrato dei rifiuti e di piani di rigenerazione urbana, per chiudere con la valorizzazione del patrimonio culturale e turistico del Paese. "Questo appuntamento – ha sottolineato l’assessore comunale Andrea Maggi – ci ha consentito di fare il punto sul Pnrr e condividere con altri colleghi amministratori le opportunità e le criticità correlate alle varie progettualità del Pnrr. Ferrara è considerata da più parti punto di riferimento e modello di efficacia delle progettualità e dei risultati ottenuti in termini di finanziemnto".