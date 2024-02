Mobilità sostenibile, c’è il progetto di Ricicletta

La Cooperativa sociale Il Germoglio, attraverso ’Officine Ricicletta’, annuncia il completamento del progetto “Eco-Young On Pedals”, finanziato dall’Ue nell’ambito dell’iniziativa Erasmus+. Questo progetto coinvolge realtà di vari Paesi europei, con l’obiettivo di promuovere la mobilità sostenibile, le buone pratiche sull’utilizzo della bici e sensibilizzare sulla necessità di preservare l’ambiente e la salute. "Ricicletta ha contribuito al progetto con la produzione di 16 video tutorial dedicati all’acquisto, all’uso e alla manutenzione della bicicletta, coinvolgendo direttamente ragazzi con disabilità o altre problematiche che svolgono attività presso il laboratorio delle Officine", dichiara il direttore della cooperativa, Biagio Missanelli. Il progetto, coordinato da Velorecicla (Spagna), ha visto la partecipazione attiva anche di organizzazioni come Amics (Spagna) e Cardea dei Paesi Bassi. Sono stati prodotti giochi da tavolo a tema, guide illustrate, schede sulle buone pratiche, video-tutorial e guide di attività artistiche e creative. I video tutorial sono stati prodotti proprio da Officine Ricicletta, e totalizzano oltre 2 ore di contenuto; sono stati pubblicati su YouTube proprio in questi giorni, con sottotitoli disponibili anche in lingua inglese. Curati da Alessandro Ferrari, meccanico e insegnante di Officine, accompagnato nelle spiegazioni e nelle dimostrazioni dai ragazzi provenienti da gruppi socialmente vulnerabili che partecipano ai laboratori di Ricicletta, i video offrono preziosi consigli.