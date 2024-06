Mobilità sostenibile e ambiente. Futurogreen al fianco di Baldini

ARGENTA

Si presenta al voto – alle elezioni amministrative in programma per sabato e domenica prossimi – a sostegno della candidatura a sindaco di Andrea Baldini la lista #Futurogreen, una civica che per la terza volta si propone alle elezioni amministrative, ed è parte attiva della coalizione di centro sinistra. Tanti i temi in agenda.

"Vogliamo metterci in gioco per l’ambiente, territorio, identità locale, qualificazione del paesaggio; mobilità sostenibile; protezione civile e spazi pubblici per tutti – spiega la coordinatrice della lista, l’assessore uscente Giulia Cillani - Queste sono le nostre priorità, il nostro impegno e i temi sui quali abbiamo lavorato negli ultimi anni al fianco di Andrea Baldini". Alle ultime elezioni amministrative del 2019 la lista è risultata la più votata, dopo il Partito democratico, e in forza di questo risultato è stata rappresentata nel governo cittadino con l’espressione in giunta.

"I cinque anni passati, al fianco del sindaco Andrea Baldini, hanno permesso di avviare i progetti che costruiscono la nostra idea di Argenta – sottolinea ancora Cillani – il percorso Primaro, la riqualificazione delle aree ambientali di pregio, la progettazione di nuove infrastrutture per lo sport, che rimane un tema sul quale lavorare di più e meglio, sono solo alcuni degli esempi. Abbiamo proposto un piano per la città che partisse da qui, forte delle esperienze che abbiamo accumulato e della sensibilità di un gruppo di candidati che racconta Argenta, da Santa Maria Codifiume a Longastrino, ed è composta da cittadini che si impegnano nel volontariato, nell’attivismo, che conoscono a menadito ogni angolo del territorio. Argenta verde, Argenta aperta, per tutti, questa è la nostra Argenta".

Ecco la squadra di #Futurogreen che si presenta per le prossime elezioni amministrative a sostegno del candidato sidnaco e primo cittadino iscente Andrea Baldini: capolista Giulia Cillani, poi Giacomo Antolini, Roberta Bonini; Raffaele Brunaldi, Samuele Fabbri, Dario Mantovani, Clara Manzoni, Mirco Mariotti, Nicole Monterastelli, Federico Pallotti, Mirko Piani, Tatiana Ranzani, Alessandro Rava, Franco Salvatori, Nada Tanzilli, Marco Zambardi.

Franco Vanini