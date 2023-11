Mobilità sostenibile, fondi europei. Un finanziamento da 65mila euro

Cento si conferma partner della rete Urbact con la vittoria del finanziamento da 65mila euro dedicato alla mobilità sostenibile. "Lo scorso agosto, il Comune è risultato aggiudicatario di un finanziamento – dice il vicesindaco Vito Salatiello – insieme a una rete di altre otto realtà europee formata da Liepaja e Dienvidkurzeme (Lettonia), Università di Zagabria (Croazia), Taurage (Lituania), Larissa (Grecia), Villadecans (Spagna), Danzica (Polonia), Nuova Gorizia (Slovenia) per un progetto condiviso denominato Puma, cioè Plans for Urban Mobility Action. Con queste risorse, ci sarà l’opportunità di utilizzare la consulenza di esperti europei sul tema della pianificazione della mobilità sostenibile e di formare il proprio personale tecnico e amministrativo attraverso scambi di buone pratiche".

E il vicesindaco assicura che il lavoro del progetto avrà concrete ricadute sul territorio. "La parte più importante del finanziamento – prosegue – sarà incaricare un tecnico che avrà il compito di redigere il piano urbano di mobilità sostenibile del Comune, che integrato al piano del traffico in fase di costruzione, sarà l’ossatura per la pianificazione futura della nostra città in chiave sostenibile". Poi ci saranno piccole azioni da condividere con altri soggetti del territorio. "Lo studio avrà diverse finalità – spiega il vicesindaco –: tra queste studiare un sistema di mobilità green e inclusiva per collegare le frazioni di Cento con il suo centro; realizzare un’indagine ufficiale sulle inclinazioni dei pendolari centesi in tema di mobilità urbana ed extraurbana e comprendere come rendere più competitivo e ‘accattivante’ il sistema di trasporto pubblico; realizzare la mappatura, lo sviluppo e la valorizzazione dei percorsi ciclabili esistenti al fine di promuovere il cicloturismo e il green working; realizzare un’analisi relativa all’impatto economico sull’economia della città dell’implementazione di aree pedonali nel centro di Cento; creare un tavolo permanente sul tema con la partecipazione dei principali attori locali e regionali; proporre alla cittadinanza un nuovo piano d’azione per la mobilità integrata, verde, inclusiva e innovativa; realizzare un’indagine di mercato sulla domanda e l’offerta dell’azienda di trasporto locale del centese; impiegare rilevatori di smog nei luoghi chiave del sistema della mobilità centese per ottenere dati certi sull’inquinamento prodotti da veicoli privati; produrre micro-cambiamenti in termini di arredo urbano funzionale allo sviluppo di un nuovo sistema di mobilità".

Salatiello si dice entusiasta di avere intercettato questa opportunità europea, "soprattutto per la visione di lungo periodo. Lavoreremo affinchè le pianificazioni prendano vita per migliorare la qualità della vita dei cittadini"