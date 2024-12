Mobilità sostenibile, il convegno

Sarà incentrato sui ‘Sistemi per una mobilità sostenibile e inclusiva’, l’incontro pubblico che si terrà oggi alle 16.30 in sala Zarri a palazzo del Governatore. Questo evento, promosso dalla Provincia, rappresenta un’importante occasione per riflettere insieme sulle sfide e le opportunità che il settore della mobilità deve affrontare in un contesto sempre più orientato alla sostenibilità ambientale e all’inclusione sociale. "Oggi, più che mai, la mobilità non è soltanto una questione di spostamenti, ma un elemento chiave per garantire il diritto alla connessione, all’accesso ai servizi e alla partecipazione alla vita economica, sociale e culturale – spiegano dal municipio –. Tuttavia, molte realtà, soprattutto nelle aree periferiche e rurali, si trovano ad affrontare difficoltà legate alla scarsità di soluzioni di trasporto efficienti, accessibili e personalizzate. In questo contesto, i sistemi di Demand Responsive Transport (o trasporto a richiesta) si presentano come strumenti innovativi e strategici. Con la loro capacità di adattarsi in tempo reale alle esigenze dei cittadini, essi rappresentano una risposta concreta per superare la scarsa flessibilità del trasporto pubblico tradizionale, ridurre gli sprechi, promuovere la sostenibilità e garantire una maggiore equità nei servizi di mobilità". Durante l’incontro di oggi ci sarà l’opportunità di approfondire le esperienze più significative e le soluzioni tecnologiche avanzate in questo campo, grazie al contributo di esperti, amministratori locali e operatori del settore in quanto attraverso il confronto e il dialogo è possibile tracciare una visione comune per lo sviluppo di sistemi di mobilità più intelligenti, inclusivi e sostenibili.