Mobilità sostenibile, il progetto. Giardino delle delizie in Foro Boario: "Focus su trasporti e biodiversità"

Parte l’intervento pilota ‘A garden of earthly delights’ (Un giardino delle delizie), un piano organizzato da Basso Profilo per il Comune nell’ambito del progetto europeo ‘PopUpUrbanSpaces - Interreg Central Europe 2021-2027’. A presentarlo ci ha pensato il vicesindaco Alessandro Balboni. "Iniziato nel marzo del 2023, questo progetto è stato introdotto nella città di Kamnik, in Slovenia, ed è composto da agenzie provenienti da Croazia, Polonia, Ungheria, Austria, Germania e Italia – ha spiegato –. Ferrara è stata scelta come una delle città in cui si potrà sperimentare l’efficacia dell’iniziativa, beneficiando anche di un finanziamento di circa 200mila euro da parte del Fondo europeo di sviluppo regionale". "L’obiettivo del progetto è presto detto – aggiunge Alessio Stabellini, responsabile unico del progetto –: andare a individuare le giuste pratiche per poter cambiare l’abitudine dei cittadini di utilizzare mezzi di trasporto non sostenibili. L’idea è quella di valorizzare gli spazi aperti e l’intenzione di utilizzare metodi di trasporto più favorevoli alla biodiversità cittadina".

L’iniziativa avrà luogo nel quartiere di via Foro Boario che, a partire dall’ultima settimana di maggio fino alla prima settimana di giugno, ospiterà una serie di interventi temporanei a scopo informativo per sensibilizzare la comunità. "Abbiamo scelto questo quartiere grazie alla presenza della scuola primaria Mosti, che rispetto ad altri istituti non è riuscita a valorizzare troppo l’iniziativa del Pedibus. Tramite questo progetto contiamo di poter contribuire maggiormente anche a questa causa". Si partirà con un’identificazione delle essenze arboree e floreali del quartiere, per poi coinvolgere l’artista Andreco che realizzerà una bacheca ispirata al trittico del Giardino delle delizie terrestri di Bosch (nel tondo). Successivamente il team di Basso Profilo e il designer Zeno Franchini (Marginal Studio) svilupperanno una struttura ombreggiata per la sosta, sostituendo temporaneamente alcuni posti auto. "Dal 30 maggio al 2 giugno – ha continuato Marianna Amendola, vicepresidente Basso Profilo e direttrice tecnica del progetto – i disegni di Andreco saranno trasformati in dime di metallo per tracciare collettivamente dei nuovi percorsi pedonali, sfruttando anche quello esistente del Pedibus. Il nostro obiettivo è quello di promuovere un maggiore apprezzamento della biodiversità urbana e incoraggiare modalità di trasporto lente, attive e sostenibili". "L’aspetto più importante di questa iniziativa – ha concluso Erica Bisetto, referente Ufficio progetti europei – è la modalità con la quale viene eseguita, valorizzando un approccio più creativo e giocoso senza andare a intaccare definitivamente l’ambiente circostante".