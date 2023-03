Mobilità sostenibile, tante iniziative

Mercoledì scorso il bicibus "Ti Porto… in bici" ha compiuto un anno. La bella iniziativa organizzata dai genitori di bimbi della scuola primaria assieme a Fiab Ferrara per educare all’utilizzo della bici nel tragitto casa-scuola, continua e cresce. Ma non è l’unica sul tema della sensibilizzazione a una mobilità ecologica soprattutto tra bimbi, ragazzi e famiglie. L’assessore all’Ambiente Michela Bigoni e il vicesindaco con delega all’Istruzione Francesca Molesini stanno seguendo la partecipazione del comune di Portomaggiore al progetto di sistema della Regione Emilia-Romagna "Mobilityamoci".

Tutte le classi della scuola primaria parteciperanno alla campagna, che si svolge fino al 30 marzo: saranno invitate a percorrere gli spostamenti casa-scuola in modalità sostenibile.