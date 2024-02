Mobilitazione dei campi. Da Ferrara a Bruxelles ci sarà una delegazione davanti al parlamento Ue

Sarà il giorno più lungo per il mondo dell’agricoltura, oggi in piazza a Bruxelles per il vertice europeo straordinario sul bilancio dell’Ue al quale partecipa anche il premier Giorgia Meloni. Alla mobilitazione una delegazione di Coldiretti Ferrara con il vice presidente Filippo Pallara e il direttore Alessandro Visotti. L’appuntamento alle 9,30 in Place du Luxembourg, di fronte al Parlamento europeo. Assieme al presidente della Coldiretti Ettore Prandini un migliaio di contadini e allevatori provenienti da tutta Italia.

"Contro le follie dell’Unione Europea che minacciano l’agricoltura", il denominatore comune che sta unendo gli agricoltori d’Europa compatti nel dire no a leggi, tagli, una burocrazia capestro che rischia – ormai ai minimi termini il guadagno – di far morire un comparto cruciale per il nostro paese. A Bruxelles, nel rombo dei trattori, le bandiere al vento, verrà girata la prima mobilitazione con gli agricoltori da tutta Europa. "L’iniziativa – dice Coldiretti – per sostenere la proposta per la deroga alle norme Ue sull’assurdo obbligo di lasciare i terreni incolti previsto dalla politica agricola comune (Pac)". Punto questo che fa parte del piano ‘Non è l’Europa che vogliamo’ della Coldiretti. Ci sarà una delegazione di imprenditori di Coldiretti Emilia Romagna in rappresentanza di tutte le province. È la prima volta che saranno fianco a fianco i vessilli di agricoltori provenienti dal sud e dal nord dell’Unione Europea, dalla Coldiretti agli spagnoli di Asaja, dai portoghesi di Cap ai belgi dell’Fwa. La capitale dell’Unione verrà invasa dai trattori per denunciare, con azioni dimostrative, gli effetti delle politiche europee che mettono in pericolo la sopravvivenza delle campagne. "Saranno mostrate – annuncia Coldiretti – le ‘Follie dell’Europa a tavola’ per toccare con mano gli effetti di normative ideologiche e senza freni che rischiano di stravolgere per sempre lo stile alimentare degli italiani, a partire dalla dieta mediterranea, e il sistema produttivo nazionale basato sulla qualità e su tradizioni millenarie".

Mario Bovenzi