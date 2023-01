Mobilitazione e sit in ad Argeco Oggi vertice in prefettura per mediare sui posti di lavoro

La mobilitazione di ieri delle maestranze di "Argeco", l’azienda insediata in zona industriale Sant’Antonio, che si occupa del riciclaggio di rifiuti e materiale plastici, si è fermata intorno a mezzogiorno. Deposti cartelli, bandiere, striscioni, fischietti e tamburi di protesta, sono stati riaperti i cancelli e sbloccato lo stop imposto ai mezzi adibiti allo scarico e carico merci. Questo una volta ottenuto dai rappresentanti sindacali del Cobas di Bologna, presenti alla manifestazione, assistita da Carabinieri e Digos, il semaforo verde per l’avvio di un tavolo negoziale previsto per stamattina alle 9,30 a Ferrara. All’incontro parteciperà il prefetto Rinaldo Argentieri ed il questore Salvatore Calabrese, che insieme anche ai dirigenti dello stabilimento stesso, sito in via Copernico, e la cooperativa di servizi, cercheranno di trovare una soluzione del problema che metta tutti d’accordo.

"L’adesione allo sciopero è stata altissima, la manifestazione è ben riuscita – spiega soddisfatto il sindacalista Alessandro Palmi –, vi hanno preso parte praticamente tutti i dipendenti, un’ottantina circa. Ed ora ci aspettiamo che con la trattativa in prefettura si giunga ad una positiva conclusione della vertenza per scongiurare ulteriori iniziative. Auspichiamo sostanziali novità di gestione, risposte chiare alle nostre richieste, comportamenti corretti e il ritiro dei licenziamenti previsti". I motivi che hanno portato all’astensione dal lavoro sono sostanzialmente due: "il cambio di appalto per l’assunzione del personale ed il licenziamento ingiustificato e illegittimo del delegato sindacale. E’ nostra intenzione agire affinchè si possa chiarire la situazione; nel rispetto dei diritti dei dipendenti".

Nando Magnani