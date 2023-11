Mobilitazione, rinviato lo sciopero previsto per domani

FERRARA

Rinvio ad altra data degli scioperi nazionali proclamati da Usb, Sgb, Cobas lavoro privato, Adl Cobas e Cub trasporti. Per questo per domani i servizi dell’azienda Tper di Bologna e Ferrara saranno regolarmente garantiti. L’annuncio è arrivato direttamente dalle segreterie nazionali delle organizzazioni sindacali che avevano preannunciato la giornata di mobilitazione che avrebbe interessato le 24 ore e che era stata fissata appunto per domani. Pertanto, lunedì 27 novembre i servizi di trasporto pubblico urbano, suburbano ed extraurbano Tper dei bacini di servizio di Bologna e Ferrara saranno regolarmente in funzione. Sarà comunicata l’eventuale altra data dello sciopero nel settore dei trasporti.