’Mobilityamoci’, da casa a scuola senza usare l’auto

Anche quest’anno l’amministrazione comunale di Portomaggiore aderisce alla campagna "Siamo nati per camminare", promossa dalla Regione Emilia-Romagna tra le iniziative del progetto "Mobilityamoci: siamo nati per camminare e muoverci sostenibili". Il progetto è possibile grazie alla collaborazione con la scuola primaria "Maria Montessori", partner dell’Amministrazione nel progetto Mobilityamoci: quest’anno tutte le classi parteciperanno alla campagna, che si svolgerà da oggi al 30 marzo, e saranno invitate a percorrere gli spostamenti casa-scuola in modalità sostenibile e a cimentarsi nella produzione di testi che permettano di leggere la città e che parlino del camminare e della mobilità dolce. "Il modo in cui ci spostiamo da casa a scuola – afferma l’assessore all’Ambiente, Michela Bigoni (in foto) – riveste un ruolo importantissimo sull’intero sistema città, poiché ha un forte impatto sull’ambiente, sulla fruibilità degli spazi pubblici, sulla qualità della vita, sulle relazioni di prossimità ma soprattutto sullo sviluppo psicofisico delle nostre bambine e bambini e sul benessere della nostra comunità. Attraverso questo progetto vorremmo stimolare i bambini a recuperare la pratica della mobilità sostenibile per rivivere le strade e le piazze, conoscere meglio il proprio paese, effettuare attività motoria quotidiana e migliorare la salute e socializzare con i compagni. Il progetto Mobilityamoci, rappresenta per l’Amministrazione un’ulteriore misura attiva per il miglioramento della qualità dell’ambiente e la riduzione dell’inquinamento atmosferico". Il progetto si propone di educare, attraverso il loro protagonismo, i bambini e le famiglie a una nuova cultura della mobilità.

f.v.