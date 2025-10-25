Moda da brivido, monito del prete: "Nelle scuole ’lezioni’ di Halloween. A dettare legge è il commercio"

"E’ triste ma ormai tutte le nostre feste religiose e non solo religiose, come Halloween, sono diventate un motore per il commercio. E così vediamo che quella festa che dovrebbe essere celebrata il 31 viene anticipata anche al 15 ottobre, come è avvenuto a Ferrara con alcuni eventi. Che il Natale, un momento cardine per la nostra religione e un segno d’identità, rimbalza sulle nostre tv, negli spot pubblicitari un mese prima. Il motore di tutto è diventato il denaro, vendere, trasformare i valori in merci sugli scaffali di un negozio", don Vittorio Serafini è il direttore dell’ufficio Irc (insegnamento della religione cattolica) dell’Arcidiocesi di Ferrara-Comacchio. Da pochi giorni ha pubblicato ’Spicchi di luce tra i rami. Storie di ventiquattro alberi e un cespuglio della Valle delle Tagliole’ (edizioni Albatros). E’ la seconda puntata. Il primo libro era dedicatato non a 25 piante ma a 25 animali, di quella valle a cavallo tra Emilia e Toscana. Vede nelle vetrine dei negozi scheletri appesi, con il cartellino del prezzo. Ragazze con abiti da streghe, al braccio di amici il volto segnato di sangue.

Halloween, la notte di Tutti i Santi, ci siamo già

"Sì, è il commercio a scrivere il calendario delle feste, delle ricorrenze. E così l’imperativo è quello di anticipare, di dieci giorni, poi di 15, di un mese. Importante è vendere. Noi ormai consideriamo Halloween non più di un carnevale, ci sono le maschere, la corsa a comprare i costumi, eventi a tema"

Ma non è solo un carnevale

"No, quando si fa riferimento a scheletri, forze dell’occulto, magia, al senso del macabro allora la nostra attenzione è ben più forte. Quel messaggio diventa un rischio per i nostri giovani, un pericolo che può far smarrire le coscienze. La nostra attenzione è alta, dobbiamo capire quando si supera il limite, quando un fenomeno esclusivamente consumistico finisce per diventare qualcosa d’altro"

Nelle scuole?

"In alcune scuole, soprattutto nelle materne e nelle scuole dell’infanzia, è entrato a far parte del programma didattico. Halloween entra nelle classi. I consigli d’istituto si riuniscono all’inizio dell’anno e inseriscono la ricorrenza nella programmazione, entra a far parte a pieno titolo della didattica. Con un evidente paradosso. Halloween viene tollerato e anzi incentivato. Quando invece si affronta il tema del Natale allora si mettono mille paletti. Che nel presepe non deve esserci la statuetta di Gesù, che vanno tolti riferimenti alla croce per non offendere altre confessioni. Senza rendersi conto che si viene meno ai valori della nostra religione, che è identità, appartenenza"

Le streghe sì, il presepe no

"La paura di offendere altre confessioni a volte non ci fa vedere che sono proprio i bambini di altre fedi con le loro famiglie a volere il presepe a scuola"

A lezione di Halloween

"Alcune scuole spiegano il rito, fanno fare disegni ai bambini con l’accortezza certo di parlare di zucche e non di scheletri. Per evitare traumi agli alunni. Alcuni istituti organizzano uscite, gite per il paese, escursioni autorizzate dalla scuola. Con i bambini e gli insegnanti. Si vestono a tema e si presentano nei negozi, con la classica frase scherzetto o dolcetto. Parliamo di bambini che proprio in quegli anni apprendono e conoscono il mondo".