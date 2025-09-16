Moda e colonne sonore: "Una sfilata da cinema con undici imprese"

Il cammino della moda prosegue sul palcoscenico di Fashion on The Road. Quest’anno la sfilata ha portato in passerella le collezioni di undici imprese di Ferrara e non solo. Organizzata da Cna Federmoda Ferrara ed Emilia-Romagna con le Cna di Bologna, Modena e Ravenna e il patrocinio del comune di Ferrara, la serata ha proposto un itinerario in cui la moda ha incontrato le colonne sonore del cinema: da qui il titolo Quando la moda incontra il Cinema. Un evento glamour, ma ricco di contenuti, dove la creatività delle collezioni si è unita alla potenza evocativa della musica. Direttore artistico, terzo anno, Rocco Cagnè; alla conduzione Laura Miuccia Padovani, organizzazione generale curata da Linda Veronese di Cna Federmoda Ferrara. Le grandi musiche da film hanno reso ancor più magica la serata della moda grazie alla collaborazione con il Music Film Festival e la Ferrara Film Orchestra, i cui cantanti solisti si sono esibiti dal vivo in brani celebri e medley. Le collezioni: Clò by Claudia B. invita a sognare, mentre Le Scigghiate portano in scena la libertà del vento salentino. Jessica Morelli, Presidente provinciale Cna, ha detto: "gli eventi di oggi hanno portato in piazza i nostri valori". Benedetta Rasponi, presidente Cna Federmoda Emilia-Romagna, ha detto: "questi eventi portano le imprese fuori dai laboratori e ne fanno un vanto del made in Italy" In passerella anche Anteprima, negozio di Lagosanto e Ferrara con grandi marchi uomo-donna, e l’Opificio Modenese con collezioni a km 0 dal distretto di Carpi. Stefania Scalambra, presidente Cna Federmoda, ha presentato abiti in plastica riciclata e reti da pesca: il grido di dolore per il pianeta inquinato. Marco Pigozzi, presidente Cna Artigianato Artistico, ha proposto un corsetto in ottone, ceramica e cavo elettrico riciclato. MisStufi ha mostrato capi esclusivi ricavati da tessuti naturali dell’alta moda, mentre Victoria Untilova ha trasformato vent’anni di esperienza artistica in creazioni che diventano opere viventi. Dopo l’esecuzione di La Bella e la Bestia sono saliti sul palco Edoardo Boselli (Music Film Festival) e Ambra Bianchi (Ferrara Film Orchestra): "Splendido evento, le colonne sonore sono parte dell’immaginario collettivo di tutti noi, collegarle alla moda ha creato un grande evento". È stata poi la volta di Incanto Gioielleria, oro e argento dal 1995 nel cuore di Ferrara, e del brand bolognese Apiedinudinelparco di Ilenia Mantovani, che dal 2014 reinventa capi militari. Le studentesse e la docente dell’indirizzo moda ITI Copernico Carpeggiani hanno presentato proprie creazioni. Sale in passerella il Calzaturificio Moda Italiana con calzature urban dal tratto distintivo; Manuel del Rei propone un brand in continua evoluzione, dallo stile sofisticato che punta a far sentire unico chi lo indossa. Gran finale con La Parisienne, che ha incantato il pubblico con abiti da sposa da sogno. Trucco e parrucco sono stati curati da New Wellness Time; Sfumature parrucchieri e Gloria Zanghirati.