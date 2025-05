Moda e ristorazione, a trovare i mobili ci pensa Arredo Uno

Il sindaco Dario Bernardi ha fatto una gradita visita ad Arredo Uno e Mida2000: realtà produttive "gemellate" ed eccellenti di Portomaggiore, che si sono specializzate nella produzione di arredamenti per i punti vendita di grandi brand mondiali della ristorazione e dell’alta moda. "Sandro Baraldi e Gianluca Bonora -(vedi foto) racconta l’esperienza il primo cittadino - mi hanno guidato all’interno degli stabilimenti, ricavati in parte da un vecchio canapificio ristrutturato (con un risultato anche estetico sorprendente) e dotati delle macchine più avanzate, recentemente installate con investimenti consistenti. Anche in questo caso una realtà nata da ragazzi intraprendenti, che ora conta più di 60 dipendenti e si consolida grazie al grande numero di commesse e alla fidelizzazione di clienti importanti.