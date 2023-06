Modà, vent’anni su e giù dal palco "Una festa di canzoni e racconti Abbiamo realizzato i nostri sogni"

di Laura Guerra

I Modà festeggiano vent’anni di successi con un concerto (stasera alle 21) in piazza Trento Trieste, sul palco del Ferrara Summer Festival. A parlarne è Francesco ‘Kekko’ Silvestre, frontman della band.

Francesco, che concerto sarà?

"Sarà uno spettacolo diverso da quelli fatti finora perché non ci sarà solo una parte musicale, ma anche quella umana. Racconteremo infatti una serie di aneddoti sia personali che della band e delle canzoni. Un concerto cantato e raccontato. Vogliamo dare al pubblico la normalità con cui viviamo le nostre vite"

Festeggiate vent’anni e tanti successi: cosa c’è davanti a voi?

"Nel futuro dei Modà c’è la musica. I nostri sogni li abbiamo realizzati tutti e credo che ora quello più grande sia cercare di mantenere un livello professionale alto".

In un momento di tormentoni, sceglie testi forti e struggenti…

"Faccio ciò che ho sempre fatto, non ho mai cambiato il mio modo di scrivere. Non scrivo tormentoni. Ora siamo arrivati a un punto di non ritorno, la sagra di chi trova la rima più bella per cercare di far cantare la gente. E se si guardano le classifiche ora, ciò che fa paura è non veder nomi come Pausini o Antonacci o Vasco. La mia è la coerenza di non abbassarsi a ciò che è diventato il sistema musicale, scrivere canzoni che non significano niente. Probabilmente oggi i veri indie siamo noi".

A proposito di temi forti, ‘Lasciami’, portata a Sanremo, parla di depressione: quanto coraggio le è servito per mettersi così a nudo e quanto c’è bisogno che la gente non si nasconda più?

"Il messaggio di questa canzone era raccontare la normalità, la quotidianità di una persona che è vista spesso come un supereroe ma poi in realtà ha i suoi punti deboli. La depressione è uno di quei temi di cui è sempre molto difficile parlare. Io l’ho vissuta sulla mia pelle e ho capito che stavo iniziando a guarire non solo quando ho iniziato a curarmi, ma soprattutto quando ho iniziato a parlarne senza vergognarmi. Questo è l’obiettivo per cercare di portare la gente a fare la stessa cosa. È una malattia come un’altra. Non bisogna cercare di nasconderla, ma bisogna parlarne senza vergognarsi. Quello è il primo passo per iniziare a guarire".

Il pubblico è la sua medicina?

"Il pubblico e questo tour in generale sono stati una terapia: quando mi hanno chiesto di firmare per 41 concerti, mai fatti in un tour, ho detto di sì perchè sapevo di avere dalla mia parte il pubblico . Lì ci sono le persone che ti vogliono bene, che ti amano, che hanno pagato un biglietto per venirti a sostenere. Sanremo invece è stata una sfida con la mia paura di andare su quel palco, di andare in tv. Una sfida vinta perché avevamo come obiettivo non la vittoria, ma di trasmettere il nostro messaggio sulla depressione, di non nascondersi e parlarne".