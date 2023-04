Modellazioni in silicio, la biomeccanica spiegata da Artioli

Proporrà un approfondimento sulla modellazione in silico nelle applicazioni della biomeccanica la conferenza di Edoardo Artioli in programma oggi alle 17 alla biblioteca Ariostea. Con l’avvento e uso sistematico dell’elaboratore elettronico in ingegneria, la medicina moderna si avvale sempre maggiormente della modellazione fisico-matematica e dell’approccio metodologico alla risoluzione dei problemi. La modellazione in silico è lo strumento con cui l’Ingegnere fornisce risposte e soluzioni, in maniera rapida e facilmente ripetibile, a una vasta gamma di quesiti posti dal medico.