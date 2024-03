Modena City Ramblers, ritmi irlandesi in piazza Stasera a Ferrara, i Modena City Ramblers terranno un concerto speciale in piazza Castello per celebrare Shane MacGowan dei Pogues. La serata fa parte di Irlanda in festa, con musica tradizionale e rock, stand gastronomici e birra. Il Castello è stato illuminato di verde in onore dell'Irlanda.