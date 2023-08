Modifiche agli orari degli sportelli anagrafe e relazioni col pubblico

Nei mesi di agosto e settembre gli orari di apertura degli sportelli del Comune di Ferrara di Anagrafe e dell’Ufficio Relazioni col Pubblico subiranno alcune modifiche. A rimanere invariate saranno le fasce di attività dello Sportello Centrale di Anagrafe di via Fausto Beretta 1 e della Delegazione Est di via Otello Putinati 165E, accessibili nei consueti orari (dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 12.30; il martedì e giovedì dalle 14 alle 16.30. In via Putinati l’apertura pomeridiana è prevista solo al martedì). L’Urp di piazza Municipio 23 rimarrà chiuso il 15 agosto in occasione della festività dell’Assunzione e i sabati 5, 12, 19, 26 agosto. L’attività di sportello rimarrà chiusa al pubblico da lunedì 14 a venerdì 18 agosto. L’ufficio sarà comunque raggiungibile, negli orari canonici di apertura: via telefono, al numero 800 532532; via e-mail, [email protected]; via sms, al numero 334 1016433. Gli uffici di Anagrafe e degli sportelli decentrati dell’Urp rispetteranno invece le seguenti chiusure: Delegazione Nord - Pontelagoscuro (piazza Bruno Buozzi, 14): dal 14 agosto al 18 agosto; Delegazione Ovest - Porotto (via Ladino, 24): dal 31 luglio al 4 settembre;