Modifiche alla circolazione, ecco cosa cambia

Per consentire lo svolgimento della manifestazione “L’Europa a Ferrara 2023” (in programma venerdì, sabato e domenica) a cura di Fiva Confcommercio, dalle 15 di domani giovedì alle 6 di lunedì 25 settembre in viale Alfonso I d’Este, nel tratto da via Cisterna del Follo all’intersezione con Porta Romana - via San Maurelio, sarà in vigore il divieto di circolazione per tutti i veicoli (ammessi residenti ed autorizzati fino all’intersezione con via Coperta per chi proviene da p.le Medaglie d’Oro, e i veicoli al seguito degli operatori ambulanti autorizzati) oltre al divieto di fermata su entrambi i lati (comprese le aree di parcheggio).

Nello stesso periodo sarà vietata la circolazione per tutti i veicoli (ammessi i residenti) anche in via Carlo Mayr, nel tratto da via Formignana a viale Alfonso I d’Este.

Dalle 1,30 alle 6 del mattino seguente è ammesso il transito in viale Alfonso I d’Este ai residenti al solo scopo di ricovero dei veicoli in area privata.

Saranno previste deviazioni delle linee degli autobus scolastici, urbani ed extraurbani.

re. fe.